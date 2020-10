Nieuwkomer Bastien Toma meteen twee speeldagen geschorst bij Genk

KRC Genk heeft vrijdag in de beroepsprocedure tegen de schorsing voor Bastien Toma bot gevangen. De Disciplinaire Raad van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) hield vast aan de twee speeldagen schorsing en 2.000 euro boete die de Zwitserse middenvelder in eerste aanleg kreeg voor zijn rode kaart afgelopen weekend.

In de thuiswedstrijd tegen KV Oostende afgelopen maandag (2-2) verloor Toma begin tweede helft de controle over het leer. Hij probeerde zijn ongelukkig balverlies recht te zetten, maar plantte daarbij zijn studs op het scheenbeen van KVO-speler D’Arpino. Scheidsrechter Laforge trok meteen rood.

Het Bondsparket eiste een schorsing van drie speeldagen (waarvan twee effectief), maar na de weigering van Genk weerhield het Disciplinair Comité woensdag in eerste aanleg enkel de twee dagen effectieve schorsing. De Limburgers tekenden meteen beroep aan, en ook het Bondsparket volgde.

In hoger beroep legde Genk opnieuw een rapport neer van een professor bewegingsleer aan de Universiteit van Gent, waaruit moet blijken dat het contact tussen Toma en D’Arpino ontstond door een verrassende balverandering. “De anticiperende beweging van Toma had daardoor een ongelukkige uitkomst, maar van ‘serious foul play’ of een brutale fout is in deze geen sprake. Hij wilde louter de bal wegtikken met de wreef, maar werd verrast door een vreemde stuit”, concludeert clubadvocaat Jochem Martens.

“Het verslag van de professor doet geen afbreuk aan het gegeven dat Toma de fysieke integriteit van zijn tegenstrever in gevaar kon brengen. De professor in kwestie bevestigt namelijk dat er ook zonder richtingverandering een botsing zou zijn geweest. De onvoorziene richtingsverandering van de bal is bovendien moeilijk waarneembaar op de tv-beelden”, pareert het Disciplinair Comité, dat het Bondsparket daarin bijtrad. “Maar de intensiteit van de tackle was eerder matig, er zijn geen antecedenten in hoofde van Toma, hij bekommert zich meteen om zijn slachtoffer en protesteert ook niet tegen de rode kaart. Met die omstandigheden houden we ook rekening.”

Toma is geschorst voor de wedstrijden van KRC Genk tegen Waasland-Beveren (3 oktober) en leider Sporting Charleroi (18 oktober). De jonge Zwitser is nog maar sinds 11 september speler van Genk. In zijn tweede partij liep hij meteen tegen de rode kaart aan.