Sampdoria meldt zich voor Standard-verdediger Kostas Laifis

De toekomst van Kostas Laifis ligt mogelijk in Italië. De Standard-verdediger staat in de belangstelling van Sampdoria, al is een akkoord op clubniveau nog ver weg.

Standard hoopt zich op korte termijn te versterken met de Noorse verdediger Andreas Hanche-Olsen (Stabaek), maar dreigt ook een sterkhouder te verliezen. Kostas Laifis geniet belangstelling uit Engeland, Spanje, Duitsland en met name Italië. Sampdoria is de meest serieuze kandidaat en heeft zich bij de entourage van de Cypriotische international gemeld. Er is sprake van een transfersom van om en nabij de vijf miljoen euro, al is een akkoord op dit moment nog ver weg. Laifis zelf staat open voor de stap naar de Serie A.