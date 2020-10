En toen zag de nieuwste aanwinst van Barcelona er tien seconden lang uit alsof hij helemaal niet kon voetballen

Ze gaan er toch eens mee moeten ophouden. Bij Real Madrid en Barcelona is het al een tijdlang traditie dat hun nieuwste aanwinst als een aapje met de bal jongleert voor de fans om te laten zien hoe goed hij wel niet kan voetballen, maar vrijdag was Sergino Dest de volgende in een intussen stevige rij voetballers die bij hun voorstelling heel eventjes de mist ingingen.

Laat er geen misverstand over bestaan: Dest, een in Nederland geboren international voor de Verenigde Staten, kan een aardig stukje voetballen - dat bleek ook uit de beelden waarin hij zijn gamma aan technische trucjes etaleerde. Maar toch waren er ook tien pijnlijke seconden waar de arme Dest, voor zo’n 20 miljoen overgekomen van Ajax, de controle over de bal helemaal kwijt was en het ding zelfs niet meer de lucht ingewipt kreeg.

New Barcelona signing Sergino Dest has got off to a TERRIBLE start ?? pic.twitter.com/9YLitkejZw — I'm'Azon Prime Video Sport (@primevideosport) October 2, 2020

De beelden, die gelivestreamd werden door clubzender Barça TV, werden meteen uitgeknipt en gingen een eigen leven leiden op Twitter, zoals al een hele resem voorgangers van Dest ook overkwam. Ferland Mendy en Théo Hernandez dropen zo met het schaamrood op de wangen af bij Real Madrid, terwijl Ousmane Dembélé de fans zich vooral deed afvragen waarom Barcelona ooit zoveel geld voor hem betaald had.

Het sociale media-team van Barcelona probeerde nog wel te counteren door een filmpje te posten waarop Dest wel keurig stond te jongleren. “De regen maakte het even wat moeilijker.”

The rain added some difficulty, but @sergino_dest showed what he’s made of. pic.twitter.com/kYrn0YTcYb — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 2, 2020