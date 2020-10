Alleen hij kon de riem dichtgesnoerd hebben: 25 jaar cel voor Kim De Brabanter na fatale ‘date’

Kim De Brabanter (40) is vrijdag veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf voor doodslag op zijn “date” Liselotte De Coninck. De volksjury is ervan overtuigd dat de trucker haar zwaar mishandeld heeft en de riem rond haar nek heeft toegesnoerd. Voorbedachtheid van moord werd niet bewezen geacht. “Maar de feiten zijn bijzonder ernstig. Hij heeft onherstelbaar leed aangericht.”

Kim De Brabanter is niet de man van veel woorden. Tijdens de ondervraging door de voorzitter op de eerste dag van het assisenproces herviel hij vaak in “ik weet het niet meer” of “ik heb daar geen verklaring ...