Sinan Bolat klaar voor debuut bij AA Gent

Na Thomas Kaminski en Davy Roef is het zondag tegen Beerschot aan Sinan Bolat om het doel van AA Gent te verdedigen.

Toen de 32-jarige keeper werd aangetrokken keek hij aan tegen drie speeldagen schorsing, waarvan Gent in eerste instantie niet de op hoogte was, én een conditionele achterstand. De schorsing zit erop en ook fysiek moet hij klaar zijn. “Ik ken Sinan en hij heeft niet veel wedstrijdritme nodig om er te staan. De beslissing is intern genomen”, wilde trainer Wim De Decker aan de buitenwereld nog niet (helemaal) bevestigen dat hij Roef zal vervangen na diens fout tegen OHL. Roef mag nog hopen op speelminuten. “De matchen gaan elkaar in razendsnel tempo opvolgen. Ik ben ervan overtuigd dat er kan gewisseld worden. De tijd van een vaste nummer één is voorbij.”