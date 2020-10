“Hotel Rwanda”-baas blijft in de gevangenis tot zijn proces

Paul Rusesabagina, de hoteluitbater die meer dan duizend levens redde tijdens de Rwandese genocide in 1994, moet in de gevangenis blijven tot zijn proces.

Het verhaal vormde de inspiratie voor de bekroonde film “Hotel Rwanda”. Dat is de weinig verrassende beslissing van het Rwandese gerecht, dat dus niet ingaat op Rusesabagina’s vraag tot een vrijlating onder voorwaarden. In het proces zal hij zich moeten verantwoorden voor terrorisme, moord en de financiering van een rebellengroep. Intussen blijven er wel vragen over hoe Rusesabagina, die de Belgische nationaliteit heeft maar al enige tijd in de Verenigde Staten leefde, in Kigali beland is.

Eind augustus maakte de Rwandese politie bekend dat de man, die bekendstaat als een hevig criticus van Rwandees president Paul Kagame, werd opgepakt. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch wees er al eerder op dat Rwanda geen beroep deed op de wettige uitleveringsprocedures. De ngo wil dat Rwanda hierover verantwoording aflegt, maar dat is vooralsnog niet gebeurd. Rusesabagina’s familie beschuldigt de advocaten die de 66-jarige moeten bijstaan er intussen van voor rekening van het regime te werken.

