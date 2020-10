Eén op vijf jongeren verliest studietoelage bij overstap naar hoger onderwijs

2.614 studenten die een studietoelage kregen in het middelbaar, verloren die vorig academiejaar in het hoger onderwijs. Dat heeft te maken met de invoering van het Groeipakket in 2019, waardoor meer scholieren een toeslag kregen. In het hoger onderwijs bleef alles bij het oude. Volgens onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) lopen er gesprekken binnen de regering om daar een mouw aan te passen.

Dat studeren aan de hogeschool of universiteit een kostelijke zaak is, schreven we vorige week nog in onze krant. Uit onderzoek van de KU Leuven bleek dat kotstudenten jaarlijks makkelijk 9.000 euro per jaar moeten ophoesten aan studie- en leefkosten. Studenten die het minder breed hebben, kunnen daarom rekenen op een studietoelage. Vorig academiejaar kregen 58.776 studenten zo’n premie.

Alleen blijkt nu uit cijfers die CD&V-parlementslid Brecht Warnez opvroeg bij onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) dat er een gat gaapt tussen het middelbaar en het hoger onderwijs. Zo verloor 21 procent van de startende studenten – precies 2.614 jongeren – vorig academiejaar het recht op een premie, terwijl ze die wel kregen in het secundair. “Het lijkt onmogelijk dat zij die steun niet meer nodig hebben eens ze in het hoger onderwijs zitten”, zegt Warnez.

Ook de jaren ervoor verloren studenten het recht op een premie, maar toen ging het telkens om zo’n 1.300 jongeren. “Dat is te verklaren door de persoonlijke situatie van mensen, bijvoorbeeld als ze een kind minder ten laste hebben of wanneer het inkomen wijzigt”, zegt Warnez.

Grote kloof

De grotere kloof heeft te maken met de invoering van het Groeipakket in 2019, waaronder ook de kinderbijslag valt. Sindsdien krijgen mensen met een laag inkomen automatisch een schooltoeslag op hun rekening. Ook kregen meer kinderen in het basis- en secundair onderwijs recht op zo’n premie, omdat de berekening – voornamelijk op basis van inkomen – is aangepast. In het hoger onderwijs bleef alles bij het oude.

Warnez vraagt minister Weyts daarom om de inkomensgrenzen tussen beide niveaus op elkaar af te stemmen. “Het lijkt nodig dat de doelgroep voor studietoelages in het hoger onderwijs uitgebreid wordt”, zegt hij.

Weyts is zich bewust van de problematiek, maar een inhaaloperatie in het hoger onderwijs zou 30 miljoen euro kosten. Volgens zijn woordvoerder lopen er gesprekken binnen de Vlaamse regering over de kwestie. “Maar er is nog niets verworven”, klinkt het.