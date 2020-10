Voor 300 miljoen euro aan nieuwe fietspaden: fors meer geld voor extra verkeersveiligheid

Voor 300 miljoen euro aan nieuwe fietspaden tegen het einde van de legislatuur, dat was het voornemen. In de praktijk wordt dat doel al eind volgend jaar bereikt. In totaal trekt de Vlaamse regering 885 miljoen euro uit voor verkeersveiligheid, in het kader van het relanceplan. “Als het goed gaat in de bouw, gaat het in de hele economie goed.”