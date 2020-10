Tweede moordenaar van agente Kitty mag overdag gevangenis verlaten: “Dit is heel wrang”

Hassan Iasir, een van de veroordeelden voor de moord op agente Kitty Van Nieuwenhuysen in 2007, mag overdag de gevangenis verlaten om werk te zoeken. ‘s Avonds moet hij zich opnieuw aanmelden. De slachtoffers en nabestaanden reageren ontgoocheld.

Agente Kitty Van Nieuwenhuysen werd in 2007 vermoord toen ze Nourredine Cheikni, Hassan Iasir en Galip Gurum onderschepte tijdens een patrouille. Het drietal overviel op dat moment Ismael Sacoor en zijn gezin. Sacoor kreeg twee kogels in het been en één in de buik. Kitty kwam om het leven nadat haar combi met een kalasjnikov was beschoten. Haar collega raakte gewond.

Het trio werd in 2008 gevat en kreeg in 2011 30 jaar cel. Anderhalf jaar geleden kwam Cheikni al vrij. Nu krijgt Iasir een “beperkte detentie”. “Onder meer omdat hij schuldinzicht heeft, volgens het verslag van de psycholoog. Omdat zijn vorige uitstappen uit de gevangenis, zestien in totaal, goed verlopen zijn. En omdat hij de slachtoffers wil vergoeden en het recidivegevaar klein is”, zegt rechtbankwoordvoerder Sophie Van Bree.

“Niet eerlijk”

De slachtoffers en nabestaanden zijn ontgoocheld. “Dit is niet eerlijk”, reageert Sacoor. “Dit is geen justitie. Die mannen hebben zoveel onherstelbaar leed veroorzaakt. Cheikni heeft tot nu toe geen euro schadevergoeding gestort. Zelfs toen hij 5.000 euro kreeg omdat hij onmenselijk behandeld was in de gevangenis heeft hij niet één euro doorgestort naar zijn slachtoffers. Ook van Iasir heb ik nog niks gezien. Ik ben voor 80 procent invalide en heb een pijnpomp voor chronische pijnen. Zij zijn nu vrij. Spijt? Niks van gemerkt.”

Ook Johan, de vader van Kitty reageert ontgoocheld. “Maar wij kunnen daar niks tegen doen. Dit is heel wrang.” De familie kreeg wel al enkele minimale betalingen van één van de daders.

Galip Gurum, de man die Kitty doodschoot, heeft nog geen vraag ingediend om vrij te komen.