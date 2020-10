Vlaming had vorig jaar 18 minuten geen elektriciteit

18 minuten en 28 seconden. Zo lang zat de gemiddelde Vlaming vorig jaar zonder elektriciteit als gevolg van een storing of onderbreking. Dat blijkt uit berekeningen van de VREG, de Vlaamse energiewaakhond.

Het is bijna een minuut minder dan het jaar daarvoor en volgens de VREG “het beste cijfer sinds de start van de rapportering” over stroomonderbrekingen. Voor alle duidelijkheid: het gaat om een gemiddelde. In de praktijk wordt “een Vlaamse klant gemiddeld maar eens in de 2,6 jaar door een ongeplande stroomonderbreking getroffen”, aldus nog de VREG. Die beklemtoont dat Vlaanderen met die cijfers tot de “Europese koplopers behoort inzake de kwaliteit van het elektriciteitsdistributienetwerk”. Wat aardgas betreft, zaten afnemers vorig jaar in Vlaanderen gemiddeld 2 minuten zonder.