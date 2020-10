Politie houdt maaltijdbezorger aan, agenten bezorgen maaltijd zelf

Een klant in Den Helder in Nederland kreeg deze week agenten aan de deur met de bestelde maaltijd in plaats van een bezorger. De bezorger was namelijk onderweg aangehouden.

Op de straat trok de man de aandacht van de agenten. Nadat hij aan de kant was gezet, bleek hij langer dan 180 dagen in Nederland te wonen, maar had geen geldig Nederlands rijbewijs.

”Daar de bezorger niet meer verder mocht rijden, zijn wij met de bestelling naar de klant gereden, deze had immers al voor zijn eten betaald. Deze keek wel raar op dat er politie in plaats van een bezorger aan de deur stond.”