Komt er nu ook een digitale euro? En wat betekent dat voor onze betalingen?

Eerst was er de bitcoin. Toen besloot Facebook de libra te lanceren. En nu denkt ook de Europese Centrale Bank (ECB) eraan om met een eigen digitale munt te komen. De bank lanceert binnenkort een bevraging om na te gaan of er behoefte is aan een ‘digital euro’. Volgens ECB-directielid Fabio Panetta kan dat bijdragen aan de financiële soevereiniteit van de eurozone, en de positie van de euro versterken. Hij publiceerde vrijdag een rapport over de mogelijkheden en implicaties van een digitale Europese eenheidsmunt.