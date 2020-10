Duiker hoopt ‘nazi-mysterie’ op te lossen met vondst van scheepswrak

Duikers hopen dat ze een oud mysterie uit de Tweede Wereldoorlog kunnen oplossen met de ontdekking van een Duits cargoschip dat in 1945 tot zinken werd gebracht. Tomas Stachura vond de Karlsruhe in de Baltische Zee en hoopt dat het cargoschip - dat in 1945 met bommen van de Sovjets tot zinken werd gebracht - een fabelachtige schat verbergt: de barnsteenkamer van Peter I van Rusland.

LEES OOK. Oogverblindend, maar plots verdwenen: de zoektocht naar ‘het achtste wereldwonder’ dat in rook lijkt opgegaan (+)

De Karlsruhe maakte deel uit van de zee-evacuatie van Duitsers en nazikopstukken toen de geallieerden op het punt stonden de oorlog te winnen. Het schip zou zijn haven verlaten hebben met 1.083 Duitsers en een “zware lading” aan boord.

De Poolse duiker Tomas Stachura hoopt dat die lading de ontmantelde ‘barnsteenkamer’ van tsaar Peter I van Rusland was en wil die schat nu vinden in het wrak. Die schat, het ‘achtste wereldwonder’, werd door de nazi’s geroofd in 1941 en ging daarna in rook op. Er wordt vermoed dat de ontmantelde kamer verwoest werd, maar niet iedereen deelt die mening.

bekijk ook

Gezonken nazi-kruiser ontdekt voor Noorse kust

Duikers bezoeken wrak van oorlogsschip, maar ontdekken iets erg zeldzaam op terugweg