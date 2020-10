30 jaar geleden werden Oost- en West-Duitsland herenigd, maar vandaag de dag heerst er vooral ‘ostalgie’

Feest in Duitsland: de hereniging van Oost en West is zaterdag exact 30 jaar een feit. Het voormalige Oost-Duitsland heeft op vele vlakken een metamorfose ondergaan. En toch leeft de heimwee in de oostelijke regio’s weer fel op. ‘Ostalgie’ heet het fenomeen. Het is geen nostalgie naar de dictatuur, wel naar het leven van toen waaraan op 3 oktober 1990 abrupt een einde kwam.