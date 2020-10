Timothy Derijck, rots in de branding bij KV Kortrijk, kijkt al wat vooruit naar een leven na het voetbal

Timothy Derijck draagt dan wel geen kapiteinsband bij KV Kortrijk, hij geldt al na minder dan een jaar als een van de leidende figuren in de kleedkamer. 33 lentes jong, maar nog altijd even gedreven om te winnen en zichzelf te bewijzen. “Ik wil nooit een meeloper zijn in mijn leven. Voor mij telt alleen het beste.”