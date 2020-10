Anton Tanghe (21): van een handvol speelminuten naar onbetwiste titularis bij KV Oostende

Zeven wedstrijden, 630 minuten, altijd in de basis: wie Anton Tanghe (21) dat voor het seizoen had durven voorspellen, werd voor gek verklaard. Vorig seizoen kreeg de jonge verdediger amper een kwartiertje bij de hoofdmacht, maar een driejarig contract afgelopen zomer gaf de ex-Club-speler rust in het hoofd.