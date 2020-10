Rocky Bushiri (KV Mechelen) is de pineut van de Jupiler Pro League: derde owngoal al in zijn laatste zeven wedstrijden

Arme Rocky Bushiri. De nog maar 20-jarige Belgische verdediger kreeg op het veld van Antwerp een nieuwe kans achterin bij KV Mechelen, maar verschalkte al na enkele minuten zijn eigen doelman met een ongelukkige tussenkomst.

Bushiri was bovendien niet aan zijn proefstuk toe: eerder dit seizoen had hij op de openingsspeeldag tegen Anderlecht al een bal in eigen doel gedevieerd, en toen hij eerder dit jaar voor STVV uitkwam, scoorde hij daar op 28 februari een eigen goal tegen Cercle Brugge.

Bovendien speelde Bushiri dit seizoen niet alles mee bij KV Mechelen. Sinds die bewuste 28 februari kwam hij slechts in zes competitiewedstrijden in actie, waardoor hij drie owngoals totaliseert in zijn laatste zeven matchen.