Storm en sterke regenval teisteren delen Frankrijk

Zware golven in Nice Foto: AFP

Storm en sterke regenval hebben delen van Frankrijk geteisterd. Zowel in het Zuid-France Nice als in het Noorden van het Land, in Bretagne hield de storm lelijk huis.

In en bij de Zuid-Franse stad Nice kwam het tot overstromingen, wat tot chaos in het verkeer leidde. Watermassa’s spoelden in een plaats ten noorden van Nice een brug weg. De autoriteiten riepen de bewoners op binnen te blijven. Twee personen zijn als vermist opgegeven.

In Bretagne, in het noordwesten van Frankrijk, zaten nog ongeveer 30.000 mensen zonder stroom na een herfststorm met windstoten tot 186 kilometer per uur. Er ontstond aanzienlijke schade. Scholen en parken bleven noodgedwongen gesloten.