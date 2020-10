Tomasz Radzinski blikt vooruit op topper Club-Anderlecht, maar haalt ook mooie herinneringen op aan eigen carrière

Twintig jaar geleden schitterde Tomasz Radzinski (46) bij Anderlecht. Kampioen, topschutter en knalprestaties in de Champions League tegen Man U en Real. De ex-spits leek ons de ideale man om vooruit te blikken naar Club-Anderlecht, maar daar kwamen ook Germinal Ekeren, Tahamata, Lubanski, Lierse,... tussen gefietst. Of moeten we zeggen gegolfd? “Wist je dat ik ooit afgetest werd bij Lokeren?” Jürgen Geril

Dit verhaal begint bij Wayne Rooney. De afspraak met Tomasz Radzinski is in Ternesse Golf Club nabij zijn woonplaats en dat is te danken aan de Engelse topspits. “Ik begon met golf in mijn laatste jaar ...