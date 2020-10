Tarik Tissoudali: “Hier begon ik me pas echt als prof te gedragen”

Tijdens de winterstop van vorig seizoen leek het verhaal van Tarik Tissoudali (27) bij Beerschot voorbij. In het systeem van de nieuwe coach Hernan Losada was er geen plaats voor de Nederlandse Marokkaan. Negen maanden later ziet de wereld er helemaal anders uit. Hij was bepalend in de strijd om de tweede periode, scoorde in beide promotiefinales en maakt nu ook indruk in 1A.