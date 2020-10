RC Genk-doelman Maarten Vandevoordt probeert zijn kans te grijpen bij afwezigheid Vukovic

De één zijn dood is de ander zijn brood. RC Genk-doelman Maarten Vandevoordt maakte dit seizoen al kennis met beide kanten van die medaille. Momenteel zit hij aan de goeie zijde: hij vervangt Danny Vukovic in doel, die momenteel met corona aan de kant staat. “Maar ik weet dat ik in Beveren mijn prestatie van tegen Oostende moet bevestigen.”