CLUBNIEUWS. Anderlecht raakt van nog overbodige speler af, Mignolet staat voor mijlpaal

Of het nu corona is of de laatste dagen van de transferperiode: er beweegt heel wat in de Jupiler Pro League. Een overzicht.

Nkaka op weg naar Paderborn

Na James Lawrence (Sankt-Pauli) is Anderlecht nog verlost van een overbodige speler. Josué Sa tekende voor drie seizoenen bij het Bulgaarse Ludogorets. En normaal volgt er nog eentje. Aristote Nkaka heeft een aanbieding van de Duitse tweedeklasser Paderborn en zal die normaal accepteren. Dan blijven alleen nog Antonio Milic en Buba Sanneh over die geen toekomst meer hebben op Anderlecht. Als versterking duikt de naam Ali Karimi (26) nog op, maar de Iraanse middenvelder zou enkel naar voren geschoven worden als Trebel vertrekt en dat zal niet gebeuren. (jug, mah, thst)

Dewaele opnieuw in de selectie

Gilles Dewaele is opnieuw in de selectie van KV Kortrijk opgenomen. Vorige week ontbrak hij doordat zijn partner positief had getest op Covid-19. Uit voorzorg sloeg hij de wedstrijd tegen Antwerp over. Dewaele wordt opnieuw in de basis verwacht. Ocansey lijkt het kind van de rekening te worden. Goed nieuws ook voor Vanderhaeghe. Hij kan rekenen op zijn voltallig selectie. “We gaan er alles aan doen om het tij te keren tegen STVV. Ik verwacht een wedstrijd op het scherp van de snee tussen twee elftallen die willen voetballen.” (gco)

Seck aanvoerder tegen OHL

De blessure van Zulte Waregem-kapitein Ewoud Pletinckx is erger dan gedacht. De verdediger liep een scheurtje in de enkel op en zal twee tot drie weken buiten strijd zijn. Waarschijnlijk komt Cameron Humphreys tegen Leuven in de ploeg. Ook de linksvoetige Bianda is een optie. Ibrahima Seck zal de kapiteinsband dragen. Ondanks de coronadreiging trekt Saido Berahino tijdens de interlandbreak naar Tanzania, waar hij volgende week met de nationale ploeg van Burundi een oefenwedstrijd zal spelen. (tjm)

Kvasina of Hjulsager voorin?

Zondag wordt het uitkijken wie de geschorste Gueye voorin vervangt bij KV Oostende. Een combinatie Hjulsager-Sakala is alvast mogelijk in een 3-5-2, al kan het ook zijn dat Kvasina nog eens in de basis mag starten. D’Haese (bovenbeen) is out. Mogelijk maakt Skulason zijn rentree in de selectie na een voetblessure. Zondag zijn alle abonnees opnieuw welkom in de Diaz Arena, al moet je daarvoor wel geregistreerd zijn. Kevin Van Damme is de scheidsrechter van dienst voor de partij tegen Moeskroen, die afgetrapt wordt om 20.45 uur. (jve)

Omolo valt uit met spierscheur

Voor de tweede opeenvolgende week mist Cercle Brugge Johanna Omolo. Hij was vorige week geschorst en liep deze week een scheurtje in de buikspieren op. Bates, Corryn en Mbenza blijven onbeschikbaar. Taravel blijft bij de selectie, net als Raux-Yao, Dekuyper en Koshi. Lopes werkte al een groot deel van zijn achterstand weg en reisde gisteren ook mee op afzondering naar Verviers. (kv)

Honderdste match in eerste klasse voor Mignolet?

Hij is intussen 32 jaar, maar toch moet Club Brugge-doelman Simon Mignolet zijn honderdste wedstrijd in de Belgische eerste klasse nog spelen. De Rode Duivel kwam vooralsnog 65 keer uit voor STVV en speelde ook 34 competitiematchen voor Club . Tegen Anderlecht staat hij dus voor de honderdste keer onder de lat in de Jupiler Pro League. Rits staat voor zijn negentigste match bij Club, Okereke kan voor de veertigste keer in het blauw-zwarte shirt in actie komen. Hij zit zondag weer in de selectie zit na twee weken quarantaine. (jve)

Gelijkspel tegen Beerschot zeer onwaarschijnlijk

Zondagmiddag ontvangt AA Gent Beerschot en dat belooft een boeiend kijkstuk te worden. De promovendus speelt op een paars-roze wolk en heeft met Holzhauser één van de smaakmakers van onze competitie in zijn rangen. Met vijftien gescoorde goals tellen de Ratten van het Kiel trouwens dubbel zo veel goals als AA Gent, dat dit seizoen nog maar zeven keer raak trof. Een gelijkspel wordt het wellicht niet: beide teams lieten in de laatste elf duels geen enkel gelijkspel optekenen. (ssg)

Placca uitgeleend aan Lierse

Fessou Placca (25) is een Pallieter. Lierse Kempenzonen huurt de Togolese spits van streekgenoot Beerschot tot het einde van het seizoen. Na Petrov is Placca de ­tweede buitenlander bij Lierse. Placca draagt al sinds 2016 het shirt van Beerschot. Hij speelde 96 matchen voor de Mannekes, scoorde dertig keer en gaf negen assists. Lang was hij een ­publiekslieveling – denk aan het ­supporterslied ­Vamos a la Placca –, maar dit ­seizoen paste hij niet meer in de plannen van coach Losada. Zijn ­contract op het Kiel loopt nog tot ­medio 2022. (yala)

Beloftematch uitgesteld door corona

De beloftewedstrijd tussen OHL en RC Genk werd uitgesteld op verzoek van de bezoekers. Aanleiding: een coronabesmetting, waardoor Genk in spelersnood kwam. Officieel wordt gewag gemaakt van één positief geval plus een aantal zieken. Nygren testte negatief en mag na twee weken quarantaine de groep vervoegen. Met Maehle, Lucumí, Uronen, Arteaga, Hrosovsky, Ito, Dessers en de beloften Thorstvedt en Toma zwermen volgende week negen internationals uit. Wolf wordt na zijn ontslag bij Genk de nieuwe coach van de Duitse nationale U18. (rco, tomas)

Fans roeren zich weer met spandoek

De misnoegde supporters van STVV hebben opnieuw van zich doen spreken. De sfeergroep Brigada Hesbania hing vrijdag twee spandoeken op Stayen. Ze werden voor de training van de A-kern opgehangen en zijn dus ongetwijfeld opgemerkt door de spelers en de staf. Er stond in grote letters te lezen: Play time is over: time for action (de speeltijd is voorbij, tijd voor actie). Op een tweede spandoek staat: Go hard or go home. Dat is de spreuk die op het oefencomplex ophangt en de titel van een open brief, die begin deze week de wereld werd ingestuurd. (pivan, gus)

Vier internationals opgeroepen

Vier spelers van OHL zijn opgeroepen voor hun nationale ploeg: Kristiyan Malinov voor Bulgarije, Barnabas Bese voor Hongarije, Aboubakar Keita voor Ivoorkust en Darren Keet voor Zuid-Afrika. De Leuvenaars laten de vier spelers volgende week allemaal vertrekken om hun land te gaan vertegenwoordigen, zij ontbreken dus in de bekerwedstrijd op 11 oktober op bezoek bij Knokke. Bij de beloften is Ulvan opgeroepen voor de Turkse nationale U19. (mah, dvd)