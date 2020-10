Fransen bieden 20 miljoen euro voor Doku, maar Anderlecht weigert

Gekkenhuis op Anderlecht. Niet voor de topper tegen Club Brugge, wel omdat de transferkoorts toeslaat. Zo biedt Stade Rennes dik 20 miljoen voor Jerémy Doku (18), maar paars-wit wil meer. Ondertussen pokert Dijon om Landry Dimata (23) over te nemen en huurt RSCA verdediger Matt Miazga (25) van Chelsea zonder aankoopoptie. Jürgen Geril en Thomas Standaert



De rode cijfers van Anderlecht konden al minder rood zijn. Stade Rennes - leider in Frankrijk en actief in de Champions League - klopte aan met dik 20 miljoen voor Jérémy Doku. Anderlecht wil echter 30 miljoen en weigerde. Toch is het nog niet van tafel. Rennes verkocht doelman Mendy aan Chelsea en kan nog terugkeren met een hoger bod. Als Doku dan zin heeft om te gaan, valt een akkoord niet uit te sluiten. Als hij zijn hoofd maar niet laat zot maken voor de topper zondag.

Amuzu Köln?

Het is niet alleen topploeg Rennes die zich meldde. Ook rode lantaarn Dijon hing aan de lijn om te spreken over een transfer van Landry Dimata voor zo’n 5 miljoen. Daar zag RSCA heil in en dus vertrok Dimata voor zijn medische tests en om er te tekenen voor 3 seizoenen. De deal is nog niet rond. Bij Dijon weten ze ook dat de spits 18 maanden out was met een kraakbeenletsel. Als Dimata - volgens hun keuring - niet 100 procent is, willen ze de prijs nog drukken. Paars-wit moet niet te snel toegeven. Dijon zit in acute spitsennood. Na de 1 op 15 zouden ze hun nieuwe aanvaller liefst zondag al gebruiken tegen Bordeaux.

Anderlecht zou niet zo rouwig zijn om zijn vertrek van Dimata. De vraagtekens rond Dimata’s knie blijven en met 5 miljoen recupereren ze het geld dat ze zelf betaalden aan Wolfsburg. Makelaar Didier Frenay die toen 2 miljoen commissie opstreek zit nu niet in de deal. Vraag is of paars-wit dan nog offensieve versterking haalt. Zeker omdat Françis Amuzu (21) gisteren in Duitsland onderhandelde met FC Köln. Ook daar was het bod nog niet hoog genoeg. Daarnaast is Mohamed Dauda (21) ongelukkig is omdat hij niet naar Mallorca mag ondanks een bod van 700.000 euro inclusief bonussen.



Miazga strijkt neer

De defensieve versterking is wel een feit. Gisteren arriveerde de Amerikaanse verdediger Matt Miazga in Brussel. Hij wordt voor een jaar gehuurd van Chelsea zonder aankoopoptie. De 18-voudige international belde met Kompany en wil zich verder ontwikkelen onder diens hoede. Met zijn 1.93 meter is de rechtspoot kopbalsterk, maar het moet blijken hoe hij zijn mannetje staat op defensief en uitvoetballend vlak. Chelsea betaalde in 2016 alvast 4,6 miljoen voor hem aan New York Red Bulls, maar verhuurt hem wel voor de vierde keer.