Anderlecht met 17-jarige Arnstad in de basis tegen Club Brugge

Het wordt puzzelen voor Kompany. Adrien Trebel testte gisteren op training, maar hij heeft nog pijn in de knie. De kans dat hij speelt, is klein. Peter Zulj is nog niet klaar na zijn coronabesmetting en Marco Kana viel vorige week tegen. De kans is reëel dat Kompany nu de 17-jarige Kristian Arnstad laat debuteren. Die speelde een goeie voorbereiding. Hij werd vorig jaar door Frank Arnesen naar Anderlecht gehaald als een van de grootste Noorse talenten. Arnstad scoorde maandag nog een mooie vrijtrap met de U21 tegen Standard. Verschaeren kan nog de selectie halen als hij een negatieve coronatest aflegt.