Wat als Trump snel geneest? Wat als hij sterft? De mogelijke gevolgen van dé coronabesmetting

“We komen hier samen doorheen.” Dat was de boodschap van de Amerikaanse president Donald Trump toen hij meldde dat hij en zijn vrouw Melania besmet zijn met het coronavirus. Maar vrijdagavond laat raakte bekend dat de president per helikopter overgevlogen werd naar een militair hospitaal. “Uit voorzorg”, klonk het in z’n entourage. Desalniettemin komt de besmetting erg ongelegen. De pandemie brengt de presidentsverkiezingen in een nooit geziene situatie.