Koning Filip zwijgt over Delphine

Het Koninklijk Paleis geeft geen commentaar op de erkenning van Delphine. Er komt bijvoorbeeld geen vermelding van haar op de website Monarchie.be. Bronnen dicht bij koning Filip (60) weten dat hij haar niettemin bij de andere prinsen en prinsessen van België vindt horen. Er is geen verschil. Met dien verstande dat prinses Astrid (58) en prins Laurent (56) wél een officiële rol aan het Hof vervullen wegens hun dotatie, de anderen niet.

Daaruit valt op te maken dat Filip niet zinnens is Delphine te vragen voor de nationale feestdag en andere “koninklijke” activiteiten. Maar kan hij een prinses weigeren uit te nodigen? “Die titel is eerder symbolisch, waaraan geen rechten en plichten zijn verbonden”, zegt grondwetspecialist Christian Behrendt (KU Leuven). “Doordat ze niet opgenomen is in de lijn van de troonopvolging, heeft Delphine sowieso een ander statuut dan Filip, Astrid en Laurent. Hen verwacht je op koninklijke plechtigheden.”

Alleen de afstammelingen van koning Albert en koningin Paola in rechte lijn komen in aanmerking voor de troonopvolging. Delphine zou sowieso geschrapt zijn in de lijst, omdat ze nooit toestemming heeft gevraagd aan de regering om te trouwen met haar Iers-Amerikaanse echtgenoot Jim O’Hare. Die regel is ooit ingevoerd om te vermijden dat bedenkelijke figuren lid van de koninklijke familie worden.