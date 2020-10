Patrick De Koster hoeft geen enkelband meer om

Brussel - Makelaar Patrick De Koster kreeg vrijdag goed nieuws: hij is opnieuw verlost van zijn enkelband. Anderhalve week geleden kreeg De Koster te horen dat hij na drie weken cel de gevangenis van Sint-Gillis mocht verlaten en zijn hechtenis thuis mocht verderzetten met een enkelband. De onderzoeksrechter, Michel Claise, heeft nu geoordeeld dat het tijdens het verdere verloop van het onderzoek zonder kan. De Kosters advocaat, Louis De Groote, bevestigt het nieuws.

Een opluchting voor de makelaar, die nu opnieuw zijn huis mag verlaten. Hij moet zich volgens onze informatie wel nog aan een rist voorwaarden houden. Het gerechtelijk onderzoek blijft lopen en De Koster blijft in verdenking gesteld van witwaspraktijken en schriftvervalsing bij de transfer van Kevin De Bruyne naar Wolfsburg in 2014. Hij zou bij die transfer, net als makelaar Didier Frenay, extra commissie hebben opgestoken via allerlei constructies. De Koster zelf houdt zijn onschuld vol en voelt zich gerold door de clan-De Bruyne. De zaak ging vorig jaar immers aan het rollen na een klacht van diens eigen cliënt Kevin De Bruyne. Collega-makelaar Frenay werd eerder deze week tijdelijk opgepakt in Monaco. Hij werd niet aangehouden.