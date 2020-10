Laatste Belg die bij marine werkte tijdens Tweede Wereldoorlog is overleden: “Hij is zo vaak net aan de dood ontsnapt”

Sint-Genesius-Rode -

De laatste Belg die tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de marine aan de slag was, is niet meer. Baron Ludo de Vleeschauwer uit Sint-Genesius-Rode is op 94-jarige leeftijd overleden. De man kreeg vorig jaar nog een staande ovatie van de Britse Queen tijdens een herdenkingsplechtigheid. Zijn kinderen reconstrueren nu zijn levensverhaal. “Hij is zo vaak op het nippertje aan de dood ontsnapt.”