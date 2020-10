Kansloos… of toch niet? Anderlecht verloor vijf keer op rij van Club: vijf lessen voor Kompany

In de topper Club Brugge-Anderlecht geeft niemand een cent om de kansen van paars-wit. In de laatste 5 onderlinge duels verloor Anderlecht 5 keer. Meestal kansloos. Ook nu oogt RSCA nog niet te stabiel. Toch kan Vincent Kompany lessen trekken uit de vorige confrontaties. Wij maakten de oefening match per match.