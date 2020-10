Waar is Trump eigenlijk naartoe? Zelfs op Twitter zwijgt hij

“Hij werkt harder dan ooit tevoren”, klinkt het bij medewerkers van het Witte Huis. Maar Donald Trump die al meer dan een halve dag niet meer tweet in volle aanloop naar de verkiezingen en terwijl het hele land zich afvraagt hoe het met hem gaat: het maakt het mysterie rond de gezondheidstoestand van de Amerikaanse president alleen maar groter.

Iets na middernacht lokale tijd tweette Trump dat hij en first lady Melania Trump positief waren getest. Sindsdien bleef het stil op het account van de president. Heel erg ongewoon stil voor iemand die in zijn vier jaar als president onder alle omstandigheden altijd maar bleef tweeten en omdat Trump altijd wil laten uitschijnen dat hij bijzonder krachtig is.

Foto: AFP

Als hij slechts lichte symptomen heeft van het coronavirus én zoals bepaalde stafleden van de president beweren harder dan ooit aan het werk is, is er dan ook geen reden om niet te tweeten. Zelfs als hij op bed zou liggen rusten omdat hij moe is, koorts heeft en moet hoesten zoals zijn dokter e verklaarde, zou Trump blijven tweeten. Want op bed liggen, televisie kijken en terwijl tweets de wereld insturen, is zowat de tweede natuur van de Amerikaanse president. Dat hij vrijdag bovendien niet deelnam aan een teleconferentie, toevallig om het te hebben over de steun aan kwetsbare senioren in coronatijden, maakt het mysterie alleen maar groter.

Zich even tonen

De voormalige stafchef Mick Mulvaney zei op een interview op Fox dat hij zich niet al te veel zorgen maakt over de gezondheid van de president, maar wel over de perceptie. “Ik denk dat het belangrijk is dat we de president eens kunnen zien. Dat hij beter eens aan de telefoon komt, iets zegt op televisie is of dat hij eens op het balkon van het Witte Huis verschijnt als hij kan.”

“Amerikanen moeten erop kunnen vertrouwen dat de heer Trump in staat is om de zaken van het land af te handelen. Als dat niet het geval is willen ze er ook op kunnen vertrouwen dat hij de teugels aan de vicepresident zal overdragen totdat zijn toestand verbetert. Hij heeft dit virus, of zijn eigen veiligheid, te lang niet serieus genomen”, schrijven de opinieschrijvers van The New York Times. Andere Amerikaanse media lieten ook al optekenen dat ze niet verwachten

Melania Trump liet op Twitter wel al weten dat ze milde symptomen heeft maar zich eigenlijk goed voelt.