Donald Trump dood wensen in een bericht op Twitter mag niet. Dat heeft het bedrijf vrijdag aangegeven.

Twitter liet vrijdag verstaan dat iemand dood wensen nooit toegelaten is op het platform. Dergelijke berichten moeten worden verwijderd, maar accounts worden niet automatisch geschorst.

Facebook is minder streng. Hopen dat een publiek figuur overlijdt, is daar vaak wel toegestaan. Als de bekende persoon daarbij getagd wordt of als de aanvallen bijzonder hard zijn, zal Facebook wel ingrijpen.