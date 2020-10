14.000 handelaars schenken cadeautje tijdens “Weekend van de Klant”

Ondernemersorganisaties Unizo, UCM en handelsfederatie Comeos organiseren dit weekend de vierde editie van het “Weekend van de Klant”. In totaal nemen bijna 14.000 handelaars deel, een recordaantal. “We willen de klanten duidelijk maken dat veilig shoppen ook ‘fun’ kan zijn”, klinkt het vrijdag bij Unizo-woordvoerder Filip Horemans.

Zoals elk jaar is er in verschillende steden randanimatie voorzien en krijgen klanten bij zo’n 14.000 handelaars een attentie. De gaststeden dit jaar zijn Hasselt en Namen. In de hoofdstad van Limburg doen zo’n 230 handelaars mee.

Het thema van dit jaar is veilig en aangenaam shoppingplezier. “Dit jaar is geen normaal jaar en het zal waarschijnlijk niet meer normaal worden”, aldus Horemans. “We moeten nog steeds afstand bewaren, maar funshoppen kan toch alweer een beetje. De boodschap is dan ook dat veilig shoppen ook ‘fun’ of leuk kan zijn.”

Via de website www.weekendvandeklant.be kan je alle deelnemende winkels, acties en animatie in elke gemeente ontdekken.