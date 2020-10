CD&V pleit voor uitbreiding doelgroep studietoelages hoger onderwijs

21 procent van wie studietoelage ontvangt in het secundair, ontvangt geen studietoelage in het hoger onderwijs. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Brecht Warnez heeft opgevraagd. Hij dringt er bij minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) op aan om de inkomensgrenzen op beide niveaus op elkaar af te stemmen.

“Het lijkt nodig dat de doelgroep voor studietoelages in het hoger onderwijs uitgebreid wordt”, aldus Warnez.

De Vlaamse overheid kent sinds 2019 de schooltoeslagen in het secundair onderwijs automatisch toe via het Groeipakket. Wie hoger onderwijs wil volgen, kan een schooltoelage aanvragen, een financiële steun bij het helpen dragen van de studiekosten.

Maar wie een schooltoelage krijgt in het secundair, krijgt niet automatisch ook een toelage in het hoger onderwijs. De criteria liggen daar ook anders. Van de studenten die recht hadden op een schooltoeslag in het secundair onderwijs, hadden 10.049 recht op een studietoelage in het hoger onderwijs, maar vielen er ook 2.614 studenten uit de boot. “Het is onmogelijk dat 21 procent van de studenten deze steun niet nodig heeft eens ze zich inschrijven in het hoger onderwijs”, reageert Warnez.

