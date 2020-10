Ook ex-adviseur van Donald Trump Kellyanne Conway testte positief

Kellyanne Conway, een voormalige adviseur van Donald Trump, is ook besmet met het coronavirus. Dat heeft ze zelf aangekondigd via Twitter. Conway heeft naar eigen zeggen milde symptomen en voelt zich goed.

De ex-adviseur was vorige zaterdag op het evenement in de tuin van het Witte Huis waar Trump zijn kandidaat-rechter voor het Amerikaanse Hooggerechtshof, Amy Coney Barrett, voorstelde. Ook van twee senatoren die daar aanwezig waren, is intussen duidelijk dat ze besmet zijn. De test van Amy Coney Barrett was dan weer negatief.