Telefoongesprekken met gefrustreerde Melania Trump uitgelekt: “Ik werk me kapot aan het kerstdiner (...), het is mijn plicht”

Bij CNN zijn er telefoongesprekken uitgelekt met Melania Trump en haar voormalige vertrouwelinge Stephanie Winston Wolkoff. Daaruit blijkt dat de First Lady danig gefrustreerd is over de manier waarop de Amerikaanse pers haar neerzet. Ik werk mij bijvoorbeeld kapot aan het kerstdiner en de decoratie. Who gives a fuck about Christmas stuff? Maar ik moet het wel doen, het is mijn plicht.

Melania Trump heeft het in de gelekte tapes onder andere over haar bezoek aan de Mexicaanse grens in de zomer van 2018. Daar werden migrantenkinderen gescheiden van hun ouders om te leven in niet al te beste omstandigheden. Dat ze een jas droeg met het opschrift “Really don’t care. You?”, “Het kan me niet schelen. Jij?”, joeg tegenstanders en mensenrechtenorganisaties in de gordijnen.

De jas dragen was geen goed idee Foto: Reuters

Ze werd er zwaar op afgerekend. En dat frustreert de First Lady. “Ze zeggen dat ik medeplichtig ben. Dat ik zoals hem (Donald Trump, nvdr.) ben, dat ik niet genoeg tegen hem inga en niet genoeg doe”, vertelt een geïrriteerde Melania. “Ik werk mij bijvoorbeeld kapot aan het kerstdiner en de decoratie. Who gives a fuck about Christmas stuff? Wie maalt er om kerst? Maar ik moet het wel doen, het is mijn plicht. En toch schrijft de pers dat ik niet genoeg doe om de kinderen en hun ouders te herenigen. Ik heb er alles aan gedaan, maar de kinderen moeten nu eenmaal door het proces en de wet respecteren. Gun me wat rust. Schreven de kranten iets toen Obama zoiets deed? De media zijn tegen ons en zou het échte verhaal nooit brengen.”

Controversieel boek

Dat de gesprekken nu uitlekken is geen toeval. Ze werden ook neergeschreven in Winston Wolkoffs onlangs verschenen boek Melania and Me. De tapes verspreidden zich razendsnel op Twitter. Stephanie Grisham, de stafchef van de First Lady, beschuldigt nu Winston Wolkoff nu ervan ermee naar buiten te komen om de release een boost te geven. “Zij nam de First Lady stiekem op om een schunnig boek te promoten. Ze verbrak zo een verklaring tot geheimhouding; Ook de timing hiervan is verdacht (volgende maand zijn er de presidentsverkiezingen, nvdr.). Het is zielig en narcistisch.”