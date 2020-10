Officieel: Anderlecht versterkt verdediging met Matthew Miazga

Anderlecht heeft zaterdag de komst van verdediger Matthew Miazga aangekondigd. De 25-jarige Amerikaan wordt voor één seizoen gehuurd van Chelsea. Bij de Blues heeft Miazga nog een overeenkomst van twee jaar.

“Matt combineert duelkracht, snelheid en voetballend vermogen”, legde sportief directeur Peter Verbeke uit. “Een moeilijk te vinden combinatie die wij zoeken in een centrale verdediger om ons voetbal te kunnen spelen. Matt speelde reeds in de Eredivisie, waar hij de Beker won met Vitesse, de Ligue 1 en de Championship. Op 25-jarige leeftijd beschikt hij dus ook reeds over de nodige ervaring. Aan Matt om voor extra concurrentie achterin te zorgen.”

Chelsea kocht Miazga in januari 2016 voor 4,6 miljoen euro weg bij MLS-club New York Red Bulls. De Blues leenden hem achtereenvolgens uit aan Vitesse, FC Nantes en Reading. Bij de Engelse tweedeklasser kwam hij het voorbije anderhalf jaar in 42 officiële duels in actie.

De 18-voudige international belde met Kompany en wil zich verder ontwikkelen onder diens hoede. Met zijn 1.93 meter is de rechtspoot kopbalsterk, maar het moet blijken hoe hij zijn mannetje staat op defensief en uitvoetballend vlak.

Miazga is voor paars-wit de achtste inkomende transfer deze zomer. Eerder haalden de Brusselaars doelmannen Timon Wellenreuther (Willem II) en Bart Verbruggen (NAC Breda), verdediger Bogdan Mykhaylichenko (Zorya Luhansk) en aanvallers Lukas Nmecha (Manchester City, huur), Percy Tau (Brighton, huur), Ilias Takidine (Genk) en Mustapha Bundu (Aarhus).