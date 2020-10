Drie vrienden al twee maanden vast in Italië nadat ze elk zeven keer positief testten op het coronavirus: “Haal ons hier weg”

Nog steeds in quarantaine na een zomer lesgeven in Firenze Foto: Twitter

Drie Britse leraren zitten al bijna twee maanden vast in Italië nadat ze elk zeven keer positief testten op het coronavirus. Als sinds 17 augustus zitten ze in quarantaine. Het trio, dat zegt in vreselijke omstandigheden geïsoleerd te worden, smeekt de overheid gerepatrieerd te worden. De hoop familie en vrienden terug te zien voor de kerst lijken ze stilaan op te geven.

Rhys James (23), Will Castle (20) en Will Castle (22) zullen zich hun zomer in la dolce Italia wel even anders voorgesteld hebben. Als een van de enige Europese landen leek Italië het coronavirus onder controle te hebben. En toch begonnen de drie leerkrachten, die les gaven in Firenze, symptomen te vertonen.

Maar regels zijn regels. Ook al voelden ze zich gezond en fit, toch moesten ze in quarantaine na een positieve test. Alleen: de testen, die uitwezen dat het virus nog steeds in hun lijf zat, bleven elkaar opvolgen. Tot zeven keer na mekaar kregen de mannen een positief testresultaat. En daardoor zitten ze nu al bijna twee maanden in quarantaine.

Regels zijn regels

Dat de quarantaine zo lang duurt, heeft te maken met de maatregelen, die daar gelden, klinkt het.

Rhys, Quinn en Will moeten twee negatieve tests op rij afleveren vooraleer ze naar huis kunnen gaan. Overdreven, vinden de jongens. “Volgens de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kunnen we na tien dagen zelfisolatie vertrekken. We weten dat het Verenigd Koninkrijk hiermee eens is. Maar Italië niet.” Bovendien, zegt Rhys, vertelde een dokter hen dat ze ondanks hun testresultaten wellicht niet besmettelijk zijn.

Het wanhopige trio klaagt ook de abominabele toestand van hun accommodatie aan. Hun kleren wassen ze in een wastafel met shampoo. Eten, vaak mozzarella met wortelen, wordt in zakken aan hun deur gezet.

De Britten zijn het beu en willen zo snel mogelijk naar huis, naar hun familie. Ze smeken om gerepatrieerd te worden. Maar voorlopig komt er niet zoveel schot in de zaak.

“Het personeel van het consulaat ondersteunt de drie Britse mannen in quarantaine en heeft regelmatig contact met hen”, stelt een woordvoerders van Buitenlandse Zaken aan de Britse krant The Daily Mail.

“We maken ons bezorgd om hun voeding, hun kamer en hun medische problemen. En dat hebben we ook aan de Italiaanse autoriteiten laten weten. We zullen er alles aan doen om hen te blijven helpen.”

Onbetrouwbaar testsysteem

Toch blijft het bij woorden. En dat frustreert Rhys.

“We snappen niet waarom de ambassade en het ministerie van Buitenlandse Zaken niet meer kunnen doen om ons thuis te krijgen, als ze denken dat we niet langer besmettelijk zijn (...).”

Bovendien, voegt Rhys er nog aan toe, is het Italiaanse testsysteem niet te vertrouwen. “Dokters vertelden ons overlaatst dat de testapparatuur van het labo kapot was. (...) Om eerlijk te zijn, dat geeft ons weinig hoop. (...)” En dus proberen de Britten er nu zelf iets aan te doen, door zich te laten testen in een privépraktijk.

“We kennen een Brit die zich in een vergelijkbare situatie bevond. Hij bleef maar positief testen op het coronavirus in Italiaanse openbare voorzieningen. Tot hij een erin slaagde een privétest te krijgen. Hij testte toen twee keer negatief en kon terugvliegen naar Londen.”