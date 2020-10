Opsporingsbericht voor gijzeling en diefstal met geweld in Gilly

Op vrijdag 7 augustus 2020 tussen 14.00 uur en 16.55 uur hebben 3 personen een gijzeling en een diefstal met geweld gepleegd op de BEOBANK gelegen in de Chaussée de Lodelinsart 56 in Gilly. De onderzoekers vragen aan getuigen die verdachte handelingen hebben gezien in de nabijheid van de bank om dit te melden.

Foto: politie.be

Ook aan de personen die meer informatie hebben met betrekking tot de daders of hun voertuig wordt gevraagd om contact op te nemen met de politiediensten. Discretie wordt verzekerd. Hebt u meer informatie over deze feiten, neem dan contact op met de onderzoekers op het gratis nummer 0800 30300. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu. U kan het bericht nalezen op www.politie.be.