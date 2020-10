Eerst nog het vertrouwen krijgen en dan kan Vivaldi eindelijk echt uit de startblokken schieten

Straks kan de regering van Alexander De Croo echt uit de startblokken schieten. Het heeft wel bijna 500 dagen geduurd, maar wanneer de Kamer zijn nieuwe ploeg het vertrouwen schenkt, is Vivaldi echt vertrokken.

Drie dagen duurt de parlementaire procedure om een nieuwe regering geïnstalleerd te krijgen. Want de eerste minister en de 19 andere regeringsleden legden donderdag op het Paleis wel al de eed af in de handen van de koning, maar het is pas wanneer De Croo en co kunnen bogen op de steun van een parlementaire meerderheid dat die echt in gang kan schieten.

De regeerverklaring kwam er donderdagnamiddag al, om coronaredenen uitzonderlijk in het Europees Parlement. Na zijn speech diende de premier bij de Kamervoorzitter een motie van vertrouwen in. Maar daarover kan pas 48 uur later worden gestemd, een procedure die in veel landen en parlementen bestaat.

Samenwerken

Het geeft meerderheid en oppositie de tijd om uitgebreid te debatteren over de plannen van de nieuwe regering. En dat gebeurde vrijdag ook in het lang en in het breed. Maar liefst 15 uur duurde de zitting, tot 2u30 zaterdagnacht. Op het einde van het debat lanceerde premier De Croo een oproep om na de vele jaren van conflicten de handen in elkaar te slaan. “Laat ons inzetten op samenwerking. Niemand is tegen een verhoging van de pensioenen, iedereen wil ooit uit kernenergie stappen en wil meer mensen aan de slag. Laten we het conflict niet kunstmatig voeden”, verklaarde de kersverse eerste minister.

Zaterdag om 15 uur - dus exact twee dagen na de indiening van de motie van vertrouwen - moeten de 150 Kamerleden nog eens naar het Europees Parlement trekken om op het stemknopje te drukken. Er komen wellicht nog een aantal stemverklaringen van een aantal partijen - het parlement heeft altijd het laatste woord - maar dan wordt er gestemd over het vertrouwen in Vivaldi.

Handen aan de ploeg

Problemen worden niet verwacht, aangezien de socialisten, liberalen, groenen en CD&V over 87 zetels van de 150 zetels beschikken, een meerderheid van 11 zitjes. Een gigantisch verschil met de 38 van de aftredende regering van Sophie Wilmès.

Na de stemming kan de ploeg van De Croo dus echt uit de startblokken schieten. De vele nieuwe ministers zullen eerst nog een aantal weken moeten blokken op hun nieuwe bevoegdheden, maar Vivaldi zal toch meteen de handen aan de ploeg moeten slaan. Nu corona nog volop woedt, moet de crisis voort worden bedwongen. Hoewel de stijging van het aantal gevallen trager en trager verloopt, blijft de situatie ernstig.