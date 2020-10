Niet één, niet twee maar drie keer kampioen worden. Dat is het doel van Koen Martens, een 36-jarige Kempenaar met wel een zeer speciaal talent: houtzagen en -kappen. Boomverzorger als beroep en een razendsnelle zagevent. Een boom in schijfjes zagen kan hij in minder dan zes seconden, met een bijl doet hij er twintig seconden over. De man is al twee jaar lang Benelux-kampioen Timbersports en hoopt zaterdag zijn titel te kunnen verlengen.