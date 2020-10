Wisselvallig weer komende week, meldt KMI

Zaterdagnamiddag valt er eerst nog wat regen in het noorden en het oosten van het land. Later wordt het droger en verschijnen er enkele opklaringen vanaf de Franse grens. De maxima schommelen tussen 10 graden in de Hoge Venen en 14 (of lokaal 15) graden in het centrum van het land. De wind waait overwegend matig uit zuid en krimpt op het einde van de dag naar zuidoost. Dat meldt het KMI.

Zaterdagavond wordt het wisselend tot zwaarbewolkt, en is het tijdelijk nog droog over een groot deel van het land. Al snel bereiken buien of perioden van regen het zuiden en die spreiden zich uit over een groot deel van de oostelijke landshelft gedurende de nacht. In het westen daarentegen lijkt het droger te zijn. De minima liggen tussen 7 graden in de Hoge Ardennen en 11 graden in het noorden. De wind waait matig, maar wordt soms vrij krachtig in de Ardennen, uit oost tot zuidoost en draait later naar zuid. Tijdelijk zijn windstoten mogelijk tot 60 km/u op de Ardense toppen.

Zondag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt met buien, vooral dan in de ochtend. In de namiddag lijkt het tijdelijk droger te worden, al blijft de kans op neerslag aanwezig in het westen en het zuidoosten. De maxima variëren tussen 9 graden in de Hoge Venen en 15 graden in Vlaanderen. De zuidwestenwind neemt in de eerste helft van de dag toe in kracht en waait vaak vrij krachtig in het binnenland en soms krachtig aan zee. Rukwinden tot 65 km/u of zeer lokaal 70 km/u zijn mogelijk. Naar het einde van de dag neemt de wind opnieuw af in kracht.

Zondagavond en -nacht neemt de bewolking verder toe met perioden van regen of buien vanaf het westen. In het oosten en het noordoosten blijft het echter overwegend droog met breder wordende opklaringen. De minima liggen tussen 4 graden in de Ardense valleien en 10 of 11 graden in het binnenland. De wind waait vaak matig uit het zuiden, maar nog steeds vrij krachtig in het westen van het land.

Volgende week

Maandag blijft het wisselend tot zwaarbewolkt met enkele buien in de noordelijke landshelft en perioden van regen vanaf de Franse grens. De maxima variëren tussen 9 graden in de Hoge Venen en 16 graden in het westen, bij een matige en soms vrij krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Rukwinden zijn mogelijk rond 50 km/u.

Ook dinsdag blijft het wisselend tot zwaarbewolkt met perioden van regen of matige buien, die mogelijk onweerachtig zijn aan zee. De maxima schommelen tussen 11 graden op het Ardense reliëf en 14 graden aan zee bij een matige wind uit zuidwestelijke richtingen.

Woensdag is het nog altijd wisselvallig met kans op buien. De maxima liggen tussen 9 en 14 graden bij een matige, aan zee soms vrij krachtige wind uit westelijke tot zuidwestelijke richtingen.

Donderdag komt er nauwelijks verandering. Het blijft wisselend tot zwaarbewolkt met kans op buien. De maxima liggen tussen 11 en 14 graden bij een matige tot soms vrij krachtige wind uit westelijke tot zuidwestelijke sector.

Ook vrijdag is het nog steeds wisselvallig met kans op buien. De maxima schommelen tussen 11 en 14 graden bij een matige wind uit het westen. Zaterdag blijft het wisselend tot zwaarbewolkt met kans op buien. De maxima liggen tussen 10 en 14 graden bij een matige wind uit het zuidwesten.