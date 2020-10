“Verdwijnende Muur” op Brusselse Grote Markt voor dertigste verjaardag Duitse hereniging

Brussel - Naar aanleiding van de dertigste verjaardag van de Duitse hereniging en ter herdenking van de val van de Berlijnse Muur hebben de Duitse ambassadeur Martin Kotthaus en de directrice van het Goethe-Institut België, dr. Elke Kaschl Moni, op de Brusselse Grote Markt de “Verdwijnende Muur” ingehuldigd. Dat is een interactieve kunstinstallatie die bestaat uit een muur van tientallen houten blokjes.

Naar aanleiding van het Duitse EU-Raadsvoorzitterschap, van augustus tot november 2020, zet het Goethe-Institut een “Verdwijnende Muur” in de publieke ruimte van tien Europese steden. De installaties maken niet alleen het veelzijdige gedachtegoed van Europa zichtbaar en tastbaar, ze illustreren ook hoe we symbolische grenzen kunnen neerhalen: het interactieve aspect houdt in dat na de onthulling van de installatie elke bezoeker de kans krijgt om een blokje met een citaat mee te nemen. Het enige wat uiteindelijk overblijft, is een doorzichtig raster van plexiglas, het lege frame waarin de citaten zaten - de muur is verdwenen.

De “Verdwijnende Muur” is een van de drie evenementen waarmee zaterdag in Brussel de dertigste verjaardag van de Duitse hereniging en de val van de Berlijnse Muur worden gevierd. Nog zaterdag krijgt Manneken Pis een nieuw Duits kostuum en vanaf 19.30 uur wordt op de façade van het Brusselse stadhuis de lichtshow “A united Germany in a strong and united Europe” geprojecteerd.

“Wat opvallend is, is dat de val van de Berlijnse muur, het einde van de dictaturen in Oost-Europa en de uitbreiding van de Europese Unie niet beslist zijn door grote commissies”, zegt ambassadeur Kotthaus. “Dertig jaar later kunnen we zeggen dat Europa nooit vredevoller, veiliger en socialer is geweest dan vandaag, ondanks alle crisissen.”