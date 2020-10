Duitsland viert 30e verjaardag van hereniging met kleinschalig evenement

De 30e verjaardag van de Duitse hereniging is zaterdag gevierd in de Petrus en Pauluskerk in de Berlijnse voorstad Potsdam. Bondskanselier Angela Merkel, president Frank-Walter Steinmeier en Bondsdagvoorzitter Wolfgang Schaüble namen deel aan de officiële plechtigheid.

In haar toespraak riep Merkel de bevolking op tot samenhang, ook in de coronacrisis. “We weten dat we vandaag moedig moeten zijn”, zei Merkel. “Moedig om de nog bestaande verschillen tussen oost en west werkelijk te overwinnen, maar ook moedig om samenhang van de hele samenleving te eisen en daaraan te werken.”

Angela Merkel Foto: EPA-EFE

Slechts 130 mensen mochten de plechtigheid bijwonen. In de stad zijn ook zowat 2.500 politieagenten aanwezig om enkele betogingen in de gaten te houden.

De organisatoren van de verjaardagsfestiviteiten kozen ervoor verschillende kleinere evenementen te plannen in plaats van één groot feest.

Merkel, de eerste Oost-Duitse die bondskanselier werd, bedankte woensdag al in een toespraak voor het parlement de activisten en betogers die de revolutie in 1989 leidden.

In een peiling gaven twee op de drie Duitsers onlangs wel nog aan dat ze de hereniging nog niet als voltooid beschouwen. In het vroegere Oost-Duitsland vindt maar liefst 83 procent van de bevolking dat, in het westen is dat 59 procent.