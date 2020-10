Joe Biden wenst Trump een spoedig herstel en waarschuwt: “Draag een mondmasker”

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft grote rivaal president Donald Trump en diens vrouw Melania veel beterschap gewenst. Biden maakte van de gelegenheid gebruik om de Amerikanen op te roepen een mondmasker te dragen. “Doe het juiste ding en was je handen. Draag een mondmasker. Wees een patriot en neem je verantwoordelijkheid.”

Donald Trump testte donderdag positief voor het coronavirus. Voordat hij het virus opliep, was hij altijd sceptisch over het virus zelf en de maatregelen om het in te dijken. Biden liet zich ook testen voor het virus, maar de test bleek negatief.

