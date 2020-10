Vijf dingen om extra op te letten tijdens de topper Club Brugge-Anderlecht

Om 13u30 is het zover: Club Brugge-Anderlecht. De eerste echte, ouderwetse topper van het seizoen. Twee punten is het verschil in het klassement tussen de nummer tweede en de nummer vijf. Springt RSCA over blauw-zwart? Wij lijsten nog even vijf dingen op waar u extra aandacht aan moet besteden tijdens de wedstrijd.