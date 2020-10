Crystal Palace verliest zonder Batshuayi en Benteke zwaar in Chelsea

Chelsea heeft zaterdagmiddag de opener van de vierde speeldag in de Premier League gewonnen. De Blues haalden het op Stamford Bridge met 4-0 van Crystal Palace. Bij de bezoekers bleef Christian Benteke negentig minuten op de bank, Michy Batshuayi was niet speelgerechtigd tegen de club die hem verhuurt.

Ben Chilwell brak de Londense derby na rust open. De linksachter, die afgelopen zomer voor vijftig miljoen euro de overstap maakte van Leicester City, vlamde na vijftig minuten van dichtbij de 1-0 tegen de touwen. Een kwartiertje later leverde hij een puntgave voorzet af, die werd binnengeknikt door Kurt Zouma, 2-0. Jorginho legde in de slotfase met twee penaltytreffers de 4-0 eindstand vast.

In de tussenstand klimt Chelsea naar een voorlopige vierde plaats, met 7/12. Crystal Palace telt één puntje minder.

Later zaterdag is er in de Premier League nog Everton-Brighton (om 16u), Leeds-Manchester City (om 18u30) en als afsluiter Newcastle United-Burnley (om 21u).

