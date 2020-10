Politie vindt bom in trein bij Keulen

Zaterdagnacht werd in een geparkeerde trein in Keulen een zelfgemaakte bom aangetroffen. Dat melden verschillende Duitse media. Volgens de politie gaat het om een springtuig met onder andere nagels, schroeven en zwart poeder.

Het was een schoonmaker die de ontdekking deed in het treindepot van Keulen-Deutzerfeld. De doos werd eerst grondig onderzocht door speciale troepen. Uiteindelijk werd de zelfgemaakte bom ter plaatse onschadelijk gemaakt. Volgens de eerste onderzoeken had de bom ernstige verwondingen kunnen veroorzaken.

Vrijdag nog gereden

Alle 27 treinen die ook in het depot staan worden onderzocht. Het gebied werd ook uit voorzorg afgezet. Volgens de Duitse krant Bild is het nog steeds onduidelijk of het gaat om een poging tot terroristische aanslag.

Vrijdag had de trein nog gereden van Gummersbach naar Keulen. Politie is daarom op zoek naar getuigen die vrijdag op de trein zaten en iets vreemds of opvallends hebben gezien. Het is nog niet duidelijk wanneer de bom precies in de trein werd geplaatst en hoe. Zaterdag is de Dag van de Duitse Eenheid, een bom dan laten ontploffen had dus ook een symbolische waarde kunnen hebben, schrijft Bild.