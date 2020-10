Kamer geeft Vivaldi het vertrouwen

De Kamer heeft zaterdagnamiddag het vertrouwen geschonken aan de regering van Alexander De Croo. Dat gebeurde met 87 stemmen voor, 54 tegen en 7 onthoudingen.

Nu de Vivaldi-partijen ook de steun van het federale parlement hebben, kan de nieuwe regering 495 na de verkiezingen van 26 mei 2019 eindelijk aan de slag.

De zeven partijen van de Vilvaldi-coalitie (Open Vld, MR, PS, SP.A, Ecolo-Groen en CD&V) hebbe dus hun vertrouwen gegeven aan de regering van Alexander De Croo. Dat deed ook Emir Kir, het voormalige PS-lid dat als onafhankelijke zetelt.

In de oppositie onthielden de vijf leden van CDH en de twee parlementsleden van Défi zich. “We geven jullie het voordeel van de twijfel”, verklaarde Catherine Fonck (CDH).

N-VA, Vlaams Belang en de leden van PVDA/PTP stemden tegen.

Maggie De Block wordt fractieleider Open VLD

Ondertussen hebben de leden van de fractie van Open VLD ex-minister Maggie De Block aangeduid als fractieleider. “Ik dank de collega’s voor het vertrouwen en zal als coach al onze nieuwe en ervaren parlementsleden bijstaan in het parlementaire werk”, reageert ze.

Patrick Dewael is geen kamervoorzitter meer. Hij kiest voor een vrije rol. “Ik heb in mijn parlementaire carrière 17 jaar de liberale fractie geleid. Uiteraard zal ik de komende jaren mijn freedom of speech volop blijven benutten, zeker ook in de verdediging van onze premier en regering.” Dewael zal ook een commissie voor Open VLD voorzitten.