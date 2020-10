Na negen jaar minister, wordt Maggie De Block fractieleider in de Kamer

Na 9 jaar minister te zijn geweest, keert Maggie De Block terug naar de Kamer. Maar “gewoon” parlementslid wordt ze niet. De Block gaat vanaf nu de Open VLD-fractie leiden.

De 12-koppige liberale fractie duidde Maggie De Block zaterdag aan als Kamerfractieleider. De ex-minister kent de Kamer door en door. Voor ze minister werd, zetelde ze er al 12 jaar, van 1999 tot 2011.

“Ik dank de collega’s voor het vertrouwen en zal als coach al onze nieuwe en ervaren parlementsleden bijstaan in het parlementaire werk”, laat ze zaterdag in een mededeling weten.

Het wordt dus niet opnieuw Patrick Dewael die de fractie gaat leiden. Hij is volgende week Kamervoorzitter af – en wordt opgevolgd door Éliane Tillieux (PS) – maar had naar verluidt niet veel zin om terug te keren naar zijn oude functie.

De burgemeester van Tongeren kiest voor een vrije rol. “Ik heb in mijn parlementaire carrière 17 jaar de liberale fractie geleid. Uiteraard zal ik de komende jaren mijn freedom of speech volop blijven benutten, zeker ook in de verdediging van onze premier en regering.” Dewael gaat wel een Kamercommissie voorzitten.