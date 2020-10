Antwerp dicht bij Jérémy Gelin van Rennes

Twee centrale verdedigers wil Antwerp nog aantrekken. Jérémy Gelin maakt grote kans om de eerste te worden.

We meldden eerder dat 23-jarige Fransman op de lijst stond en Antwerp in contact stond met Rennes voor een huur met optie.

De onderhandelingen lopen momenteel. Afwachten of het tot een deal komt, maar bij de Great Old hebben ze er alvast vertrouwen in.

Gelin - jeugdproduct van Rennes en goed voor 64 Ligue 1-duels - is een rechtsvoetige verdediger. Idealiter komt er ook nog een linkspoot bij achterin.